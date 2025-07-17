Sarıgöl'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Nuri Satır'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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