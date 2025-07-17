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        Manisa'da suyla buluşan Adala Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:07
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        Manisa'da suyla buluşan Adala Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu
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        Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.

        Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanan ve "Hermos" olarak bilinen Adala Kanyonu'ndan geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, kuraklık nedeniyle zaman zaman tamamen kuruyor.

        Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların doldurduğu, Gediz Nehri'nin aşındırmasıyla oluşan kanyon, sular çekilince insanları bölgeye çeken güzel görüntüsünü yitiriyor.

        Kanyon, bu ayın başında Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

        Antik dönemden bugüne uzanan tarihi dokusu, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla Adala Kanyonu, suların yükselmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalardan biri haline geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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