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        Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada bakım çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Ramiz Turgut (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:29 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:29
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        Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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        İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada bakım çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Ramiz Turgut (25), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Bağyurdu Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Elektrik dağıtım firmasında çalışan Ramiz Turgut, fabrikada elektrik hattı bakım çalışması sırasında akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turgut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramiz Turgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan Turgut’un yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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