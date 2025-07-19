Westerlo: 3 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geldi. Samsunspor mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Samsunspor'un tek golü 17. dakikada Holse'den gelirken Westerlo'nun gollerini ise 39. dakikada Rommens, 50. dakikada Ferri ve 70. dakikada Keybus kaydetti. Westerlo-Samsunspor mücadelesi şifresiz ve canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlandı. Samsunspor'un HT Spor'da yayınlanacak bir diğer hazırlık maçı: 1 Ağustos Cuma / 20.00 USL Dunkerque-Samsunspor