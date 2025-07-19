Westerlo: 3 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlandı
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geldi. Samsunspor mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Samsunspor'un tek golü 17. dakikada Holse'den gelirken Westerlo'nun gollerini ise 39. dakikada Rommens, 50. dakikada Ferri ve 70. dakikada Keybus kaydetti.
Westerlo-Samsunspor mücadelesi şifresiz ve canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlandı.
Samsunspor'un HT Spor'da yayınlanacak bir diğer hazırlık maçı:
1 Ağustos Cuma / 20.00
USL Dunkerque-Samsunspor
AVRUPA MACERASI DA HT SPOR'DA!
İlk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un tarihi yolculuğu da HT Spor ekranlarında yaşanacak. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı müsabakalar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.
HT SPOR FREKANSLARI
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileriHT SPOR CANLI
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
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