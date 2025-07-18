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        Sarıgöl'deki köyde trafik kazalarına karşı kavşağa güvenlik kamerası takıldı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa mahalle muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:10
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        Sarıgöl'deki köyde trafik kazalarına karşı kavşağa güvenlik kamerası takıldı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa mahalle muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

        Muhtar Himmet Bursal, yaptığı açıklamada, kameraları kendi imkanlarıyla taktırdığını belirterek, "Jandarma ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi ve kazalarda hatalı tarafın tespiti açısından bu sistemin önemli katkı sağlayacağını düşündük." dedi.

        Sistemin kazaların azalmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade eder, vatandaşların kurallara uymasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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