Sarıgöl'deki köyde trafik kazalarına karşı kavşağa güvenlik kamerası takıldı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa mahalle muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa mahalle muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu.
Muhtar Himmet Bursal, yaptığı açıklamada, kameraları kendi imkanlarıyla taktırdığını belirterek, "Jandarma ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi ve kazalarda hatalı tarafın tespiti açısından bu sistemin önemli katkı sağlayacağını düşündük." dedi.
Sistemin kazaların azalmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade eder, vatandaşların kurallara uymasını istedi.
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