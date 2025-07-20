Manisa'da 'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi 1.2 milyon TL dolandıran 5 kişi tutuklandı

MANİSA’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, M.G.’den (70) ‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ diyerek korkutup 1 milyon 200 bin TL’sini aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Manisa’da M.G. isimli vatandaşı cep telefonundan arayan şüpheliler, adının terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirildiğini ve evindeki altın ile paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Büyük korku yaşayan M.G., evinde bulunan toplam 1 milyon 200 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını şüphelilere teslim etti. Durumu bir süre sonra fark eden M.G., polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) ise tutuklandı.