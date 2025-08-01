Helenistik Dönem'e ait tek Hestia heykeli, Manisa Müzesi'nde sergileniyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti'nde 2005 yılı kazılarında gün yüzüne çıkarılan, Helenistik Dönem'e ait tanrıça Hestia heykeli, bu yıl açılan Manisa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Yaklaşık 2 bin 200 yıllık olan ve evlerin, kentlerin koruyucu tanrıçası kabul edilen Hestia'ya ait 2 metre 70 santimetre uzunluğundaki heykelin, Helenistik Dönem'den günümüze ulaşan tek Hestia heykeli olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılından bu yana kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda elde edilen yüzlerce parça eser, yeni açılan Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Bu eserlerin yer aldığı bölümde, Aigai Antik Kenti'ndeki halk meclisi binası (Bouleuterion) örnek alınarak özel bir salon tasarlandı. Söz konusu salonda; meclis binasında karar alma süreçlerinin sembolü olan tanrıça Hestia heykeli ile meclis binasının inşasına katkı sağlayan hayırseverlere ait onurlandırma heykelleri sergileniyor.

POZİSYONLARI ANTİK DÖNEM'DEKİ GİBİ

Aigai Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai Antik Kenti'ndeki kazılar, 2004 yılında başladı. Çalışmalara halen daha devam etmekteyiz. Şu an Manisa Arkeoloji Müzesi içinde çok özel bir salonda bulunuyoruz. Aigai Antik Kenti meclis binasında ele geçen tanrıça Hestia'nın önünde bulunmaktayız. Özellikle bu salon, Aigai'da ele geçen heykellerin sergilendiği ve tasarım olarak da Antik Dönem'deki meclis binasına benzer konumda tasarlandı. Tanrıça Hestia heykeli ile onurlandırılma heykelleri Antik Dönem'deki pozisyonlarına uygun olarak yerleştirildi. Bu açıdan insanlar, kendilerini 2 bin 500 sene önceki meclis binasının içindeymiş gibi hissetmeleri sağlandı. Bu açıdan oldukça önemli" dedi.

'HELENİSTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ, BİLİNEN TEK HESTİA HEYKELİ' Prof. Dr. Sezgin, "Hestia, Antik Dönem'in çok önemli tanrıçalarından bir tanesi ve büyük tanrıçalardan. Evlerin ve kentin koruyucu tanrıçası olarak anılıyor. Antik Dönem'de meclis binalarında Hestia heykellerinin bulunduğunu biliyoruz. Fakat 2005-2006 kazılarında Hestia'yı 2 parça halinde bulduk. Çok uzun yıllar kazı depomuzda saklandı. İlk defa bu yıl içinde müze açılınca sergilemeye başladık. Kentin birliğini ve düzenini koruyan bir tanrıça. Mecliste bir karar alırken tam karşınızda duruyor. Hestia'nın gözlerinin içine bakarak kentle ilgili karar almak zorundasınız, bu açıdan çok önemlidir. Bugüne kadar bildiğimiz tek Hestia heykeli. Roma Dönemi'nde Hestia'ya, 'Vesta' ismi veriliyor. Bu döneme ait Vesta heykellerini dünyanın farklı müzelerinde görebilirsiniz ama Roma Dönemi öncesine ait, Helenistik çağdan günümüze ulaşmış, bilinen tek Hestia heykeli. O heykel de şu anda Manisa Arkeoloji Müzesi'nde herkesin görebileceği yerde. Bu açıdan Manisa Müzesi, dünyanın en önemli müzelerinden biri haline gelmiş durumda" diye konuştu.