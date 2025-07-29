Manisa'da tarım arazisinde yangın

MANİSA'nın Gördes ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gördes ilçesi Salur Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meydana gelen zirai alan yangınına ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına alabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında belirlenen takviye ekip ve müdahale araçları bölgeye sevk edilmiştir. Bu kapsamda yangına; 8 hava aracı, 26 söndürme aracı, 5 iş makinesi ile müdahale devam etmektedir. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından sağlanan koordinasyon ile ihtiyaç duyulan ekip ve araçların hızlıca bölgeye sevki sağlanmaktadır" denildi.