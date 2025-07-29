Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Salur Mahallesi'nde Y.K, Y.A.S. ve H.K'nin tarlada çay demlemek için ateş yakmaları sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, 4 uçak, 4 helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Mahalle sakinleri de tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ateş yaktıkları belirlenen Y.K, Y.A.S. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yangında 3 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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