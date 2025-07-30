Manisa FK'da Lois Diony sesleri

TFF 1'İNCİ Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün son olarak Bandırmaspor forması giyen Lois Diony ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Transferde Manisaspor'da forma giyen tecrübeli oyuncular Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven'i kadrosuna dahil eden, Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş ile söz kesen siyah-beyazlıların Fransız forvet Diony'i Manisa'ya davet ettiği bildirildi.

Geçen sezon 1'inci Lig'in en pahalı oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki forvet ikinci yarıda Bandırmaspor'a geldi. Bandırma ekibinde 16 maça çıkan Lois Diony 4 gol atıp 1 asist yaptı. Manisa FK, Norveçli orta saha oyuncusu Jonathan Lindseth için de geri sayıma geçti. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. Oyuncunun en yakın zamanda Manisa FK ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.