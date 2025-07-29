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        Manisa'da tarım arazisinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle alevlerin ormanlık alana sıçradığı yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 4,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:26 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:26
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        Manisa'da tarım arazisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle alevlerin ormanlık alana sıçradığı yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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