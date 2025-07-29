Manisa'da tarım arazisinde yangın (2)

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle alevlerin ormanlık alana sıçradığı yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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