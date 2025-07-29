Manisa'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şevket Y. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Denizli-Alaşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şevket Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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