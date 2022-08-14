Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği kişileri takibe aldı.

Ekipler, şahısların kaldıkları oteldeki odaya baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 101,36 gram metamfetamin, 3,86 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet 7,65 mm fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayan ekipler, 4 kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ...
Manisa FK-Boluspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK-Boluspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa FK - Boluspor: 0-1
YEREL HABERLER Manisa FK - Boluspor: 0-1
Manisa FK - Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta
YEREL HABERLER Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı ...
TESK Genel Başkanı Palandöken, Manisa'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken, Manisa'da esnaf ...
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski imam, yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski imam, yol ...
Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü ...
TÜGVA'nın Manisa'daki yaz okulu sona erdi
YEREL HABERLER TÜGVA'nın Manisa'daki yaz okulu sona erdi
Manisa'daki "Yanık Ülke" FPV dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Manisa'daki "Yanık Ülke" FPV dron ile görüntülendi
Manisa FK sezonu evinde açacak
YEREL HABERLER Manisa FK sezonu evinde açacak
Manisa'da polisten kaçan sürücünün yönetimindeki otomobil, 6 araca çarptı
YEREL HABERLER Manisa'da polisten kaçan sürücünün yönetimindeki ...
Manisa’da polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak kaçan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.