Akhisar'da uyuşturucu ve tabanca bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.​​​​​​​

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 144 gram esrar, 70 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki O.K, Y.O, Y.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.

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