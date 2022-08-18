Manisa'da Türk Kızılay ekipleri tarım işçilerine aşure ikram etti

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MANİSA (AA) - Türk Kızılay ekipleri ile gönüllüler, muharrem ayı dolayısıyla tarlada çalışan çiftçilere ve tarım işçilerine aşure ikram etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığında hayırseverlerin desteği ile hazırlanan yaklaşık 500 kişilik aşure, hasat döneminde tarlada çalışan çiftçi ve tarım işçilerine dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Atilla Efendioğlu, Türk Kızılayın her alanda vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla yapılan aşureyi, tarım arazilerindeki çiftçi ve tarım işçilerine de dağıttıklarını belirten Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizden aldığımız destekle her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hazırladığımız aşureyi ilk olarak Manolya Meydanı'nda düzenlediğimiz etkinlikle vatandaşlarımıza ikram ettik. Bunun hemen ardından ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma ile hasat mevsiminde tarlalarında çalışan çiftçilerimize ve tarım işçilerimize de aşuremizden ikram ettik."





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