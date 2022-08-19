Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alkollü sürücü yönetimindeki otomobilin işçi taşıyan midibüse arkadan çarpması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Salihli-Alaşehir yolu üzeri Kavaklıdere mevkisinde A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı çivi fabrikasına ait midibüse arkadan çarptı.



Kazada, sürücüler ile 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü A.B'nin 1,28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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