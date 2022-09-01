HAK-İŞ Başkanı Arslan Manisa'daki genel kurula katıldı

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MANİSA (AA) - HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Manisa 2 No'lu Şube'nin 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Manisa'daki bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Arslan, taşeron işçiler için verdikleri kadro mücadelesinde başarıya ulaştıklarını belirtti.

Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması hususunda ciddi bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Taşeron işçilerine kadro verilmesi, tüm engellemelere rağmen HAK-İŞ çalışmaları ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle tamamlanmış başarılı bir mücadeledir." dedi.

İşçilerin sorunlarının çözülmesi için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Arslan, "Belediye şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın ücretlerini eski kadrolu işçilerimizle aynı seviyeye çekmek için mücadele ediyoruz. Belediye şirket çalışanlarının 52 günlük ikramiye hakkına kavuşması ve zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması için mücadele ediyoruz. Kadro kapsamına alınmayan çalışanların kadro kapsamına alınması, geçici ve mevsimlik işçilerin taleplerinin karşılanması için de çalışıyoruz." diye konuştu.

Genel kurulda Manisa 2 No’lu Şube Başkanlığına Tekin Turgut seçildi.

Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, genel başkan yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, sendikanın kurucu başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.





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