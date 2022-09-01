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Turgutlu'da adli yıl açılış töreni yapıldı

AA

Turgutlu'da adli yıl açılış töreni yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Turgutlu Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, törende yaptığı konuşmada, adli yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Manisa Barosu Turgutlu Temsilcisi Özgür Çiçekci de, adli yılın açılışını birliktelik duygusu ile gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çiçekci, hakim, savcı ve avukatlar olarak birlik, beraberlik, saygı, samimiyet ve ciddiyet esasları ile yeni bir adli yılı karşıladıklarını belirterek, "Bu adli yılın huzurlu, mutlu, adalet dolu bir yıl olması çabasını hep birlikte vereceğimize inanıyoruz." dedi.

Törene Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, hakimler, savcılar ve avukatlar ile adliye personeli de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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