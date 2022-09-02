Manisa jandarması "özel" konuklarını ağırladı

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MANİSA (AA) - Manisa'da aralarında otizmli, down sendromlu ve zihinsel engellilerin bulunduğu "özel öğrenciler", İl Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler ile aileleri ve merkez çalışanları, görevine yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'u ziyaret etti.

Merkez yöneticileri, Tuğgeneral Tombul'a öğrencilerin seramikten yaptığı Atatürk portresini hediye etti.

Tuğgeneral Tombul da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelsiz yaşam merkezi idarecilerine teşekkür etti.

Jandarma ekiplerince şapka ve balon hediye edilen öğrenciler, jandarmanın trafik ve asayiş timlerinin devriye araçlarına binerek tur attı.

Motosikletli trafik timlerinin arkasında da yolculuk yapan öğrenciler, zaman zaman araçların sirenlerini çalarak heyecan yaşadı.

Jandarmanın dedektör köpeklerini seven özel öğrenciler, daha sonra köpeklerin, eğitmenlerince hazırlanan gösterisini izledi.

Köpeklerin gösterisi, özel öğrencilerden alkış aldı.

Ziyaret, öğrencilerin jandarma ekipleri ve dedektör köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.





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