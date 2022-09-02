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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

AA

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, bir şahsın üzerinde2,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kişinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği şüpheliyi tespit eden ekipler, kişinin evinde yaptığı aramada 4,86 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ve bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden evinde arama yapılan kişi tutuklandı.

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