Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Manisa Valisi Karadeniz ile görüştü

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MANİSA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Duran, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ardından Vali Karadeniz ile makamında görüştü.

Vali Yaşar Karadeniz, kentle ilgili bilgi verdikten sonra Duran'a hediye takdim etti.

Bakan Yardımcısı Duran da Manisa'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.





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