Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu İ.S'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.