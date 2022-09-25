Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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