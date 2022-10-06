Manisa'da darbedildikten sonra motosikleti gasbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

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​​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, darbedildikten sonra motosikleti gasbedilen kişi tedavi altına alındı.



Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparkında, İbrahim M. (30) adlı kişi, tanımadığı 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri İbrahim M'yi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.



Polis, İbrahim M'nin motosikletini gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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