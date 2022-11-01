Manisa'da 12 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 12 farklı suçtan aranması bulunan kişi yakalandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dilek Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu Nuriye gişelerinde, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü F.Ç'nin (30) kimlik sorgusunda, tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık, gibi 12 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan F.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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