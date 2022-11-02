Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 348 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar'da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 184 uyuşturucu niteliğindeki hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soma'da da durdurulan bir araçta 164 uyuşturucu niteliğindeki hap ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.





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