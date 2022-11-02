Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Sakaryaspor'u konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Halil Onultmak Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Hücum ve baskı çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK'de sakatlığı süren Osman Burak Destan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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