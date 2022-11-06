Manisa'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptıkları kimlik kontrolünde, Muğla'dan Gebze'ye otobüsle giden Y.D'nin (30) göçmen kaçakçılığı suçundan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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