"Manisa Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü" Paneli

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MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) tarafından "Manisa Hareketlilik Ekosisteminde Tedarik Sanayinin Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Manisa'nın ülkenin büyümesine, ihracatına, istihdamına önemli katkı sunduğunu ve "markalaşmayı başaran" kentlerden biri olduğunu vurguladı.

Elektrikli araçlar konusuna değinen Büyükdede, bu araçların yaygınlaşması için önemli etkenlerden birisinin şarj altyapısı olduğuna işaret etti.

Şarj altyapısının tüm ülkede yeterli seviyeye ulaşması için çalışma başlattıklarını aktaran Büyükdede, "2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda da Manisa ilimizde 29 tanesi olmak üzere, 81 ilin tamamında 1572 adet hızlı şarj cihazının kurulumu tamamlanmış olacak." dedi.

Büyükdede, Türkiye'nin güçlü olduğu otomotiv sektöründeki başarısını kendine ait otomobil üreterek taçlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Togg'un gelmesiyle kendi markasıyla beraber iç pazarda ve dışı pazarda kendi markasıyla varlık göstermeye başlayarak otomotiv ekosistemi içerisinde bizi daha üst sıralara ve daha önemli noktalara getirmesi ümidi içerisindeyiz. Togg ile otomotiv sektörünün değişim ve dönüşümünü sağlıyoruz. Milli teknoloji hamlemiz kapsamında mobilite çağrısına çıktık ve geleceğin trendlerini, teknolojilerini de göz önünde bulundurarak firmalarımızı destekleme kararı aldık. Ayrıca yerli ve milli otomobilimizin bataryaları da ülkemizde üretilecek, kritik teknolojiler olmak üzere otomobilimizin yerlilik oranı her gün arttırılacaktır. Bu konuda çalışmalar başladı."

Panele, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve iş adamları katıldı.

Öte yandan Vali Karadeniz'i makamında ziyaret eden Büyükdede, MÜSİAD Manisa Şubesi'nde de iş insanlarıyla bir araya geldi.









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