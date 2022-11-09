Manisa'da 26 kilogram esrar ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, 26 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 26 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K. (38), S.Ç. (24), A.A. (42) ve A.O. (50) gözaltına alındı.

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