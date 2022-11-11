Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 72 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesi girişinde bir otomobili durdurdu. 26 kilogram esrar bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yapılan aramada da toprağa gömülü şekilde 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi daha yakalandı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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