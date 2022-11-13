Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Manisa'da konuştu:

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MANİSA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara gelmeleri halinde enflasyonu iki yılda tek haneli rakamlara, üçüncü yılda da yüzde 5'in altına düşürmeyi vadetti.

Manisa'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisince düzenlenen halk buluşmasına katılan Davutoğlu, iktidara geldiklerinde yapacakları çalışmaları anlattı.

Gençlik yasası çıkaracaklarını, gençler için bir banka kuracaklarını, yuva kuran gençlerden de bir kereliğine KDV ve ÖTV almayacaklarını vurgulayan Davutoğlu, "Biz kendini devlete adayan gençler değil gençlere adanan devlet inşa edeceğiz." dedi.

Esnafa ve çiftçiye yönelik de desteklerinin olacağını aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Enflasyonla mücadele edeceğiz, söz veriyorum. Gelecek Partisi iktidarında iki yılda enflasyonu tek haneli rakama, üçüncü yılda yüzde 5’in altına indireceğiz. Bu hayal değil, çünkü başbakanlığı bıraktığımda enflasyon üreticide yüzde 3,2’ydi, tüketicide ise yüzde 6’ydı. Esnafa ve çiftçiye hazine alım garantili doğrudan destek vereceğiz, esnafa sicil barışı getireceğiz. Esnafımızın ve çiftçimizin 5 yılı geçmiş bütün borçlarını sileceğiz. SGK primlerini devlet ödeyecek ki esnafı canlandıralım."

Vatandaşlardan karamsar olmamalarını da isteyen Davutoğlu, "Gelecek Partisi ile adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlak gelecek." dedi.

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