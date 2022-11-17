Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşini sokakta pompalı tüfekle vuran kişi, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde Ali A. (40) ile eşi Hülya A. (35) arasında tartışma çıktı. Bu sırada yere yatırdığı eşine yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali A, aynı tüfekle kendisini de vurdu.

Ambulans ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali A'yı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri yakınında iş yeri bulunan ve ismini vermek istemeyen bir esnaf, kaldırımı süpürdüğü sırada bir kadının "Yürü git" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, "Yüzlerini görmedim, adamın elindeki silahmış, ben sopa zannetmiştim. Buradaki gençler polisi aradı. O sırada kadını yere yatırmış. Buradakiler 'yapma, ne yapıyorsun' dediklerinde silah aniden patladı, ben de içeri girdim. Görmedim, sadece seslerini duydum. Sonra bir el daha ateş etti, onu da 'kendine ateş etmiş' dediler." diye konuştu.



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