Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da "Vizyon Buluşmaları"na katıldı:

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Adalet anlayışımız, yönetim kapasitemiz, bilim ve teknolojisiyle öncü bir milletiz. Üretmek, bu milletin ruhunda var. Bu nedenle tüm karamsarlık senaryolarına kapımızı kapatıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin tecrübeli isimlerle bir araya gelmesini ve konuları farklı açılardan değerlendirmelerini sağlamak üzere hayata geçirilen "Vizyon Buluşmaları'nın ilki, Manisa'da Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesindeki 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen buluşmada; zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimiyle ilki gerçekleştiren Biolive Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Duygu Yılmaz ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Ekosistem Geliştiricisi Mertcan Gül, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu da gençlere hitabında girişimciliğin, "var olan imkanları değerlendirmek, belirlenen hedeflerin peşinde koşmak, hedefleri sürekli büyütmek, başarısızlıktan korkmamak, dinamik bir anlayışla kendini geliştirmek" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Her tecrübenin ciddi bir kazanım olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, gençlere her türlü imkanı tanıdıklarını, gençlik merkezleri, kamplar, yurtlar, spor tesisleri ve genç ofislerin bakanlığın girişimcilik ekosisteminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Manisa'nın müteşebbis ruha sahip bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Girişimcilik sizin hayatınızın ana unsuru, bakış açınız olmalı. Üretmek, geliştirmek ve icat çıkarmak, sizin ana gayeniz olmalı. Gençler icat çıkarın, inovasyona yönelin, geliştirin, teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olun. Toplumdaki görevleriniz ne olursa olsun, hangi misyonu taşırsak taşıyalım, en sade vatandaş yönüyle bile girişimciliğimizin olması lazım. İnsan mutlu olmak, huzurlu olmak ister. Bu huzuru tesis etmek için de girişimcilik gerekli." diye konuştu.



Kasapoğlu, Türk milletinin girişimci ruhuyla asırlar boyu tüm dünyaya örnek olduğunu anlattı.

Türk milletinin çalışmalarıyla da öncü olduğuna işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Adalet anlayışımız, yönetim kapasitemiz, bilim ve teknolojisiyle öncü bir milletiz. Üretmek, bu milletin ruhunda var. Bu nedenle tüm karamsarlık senaryolarına kapımızı kapatıyoruz. Üniversiteleri dolaşıyorum, her üniversitede başarı hikayesi görüyorum. Her gencimizin ayrı yeteneği var, sporda muazzam gençlerimiz var. Demek ki imkan tanındığında başarı geliyor. Geçen ay banttan indirdiğimiz yerli otomobilimiz Togg, Türk gencine ve Türk insanına güvenildiğinde ortaya çıkan başarının neticesidir. Bizim inancımızda iki günün eşit olmayacak, insanların hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Bizim inanç kodlarımızda, bizim geleneğimizde bu var. Her zaman söylüyoruz, Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Tüm dünya büyük bir umutla sizden beklenti içerisinde. Biz genç arkadaşlarımızdan bu imkanları iyi değerlendirmesini istiyoruz. Açık çek veriyoruz. Fikir sizden destek bizden diyoruz. Bakanlık sizin bakanlığınız, bakanlığınızın tüm imkanları salonlardan sahalara kadar, her bir imkan sizin için. Bunu abartmadan söylüyorum, dolayısıyla bakanlığınızla olan irtibatı güçlendirin. İmkanlarından faydalanın, bu kapılar size sonuna kadar açık."





- Genç Ofis





Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'ni de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada bakanlıkça kurulan "Genç Ofis"in açılışını yaptı.



Açılış kurdelesini kestikten sonra ofisteki gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, ofisteki müzik grubunun şarkılarına eşlik etti, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ilgililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesince yapılan Kaykay Pisti'ni de inceleyen Bakan Kasapoğlu, burada gençlerin gösterisini izledi, ardından da çocuklara kaykay ve kask dağıttı.

Tadilatı devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda da incelemelerde bulunan Kasapoğlu, "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol" projesi kapsamında üniversite öğrencilerinin gösteri maçını izledi.

Buradan Manisa Valiliğine geçen Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı, Vali Yaşar Karadeniz ile de makamında basına kapalı görüştü.



