Manisa'da bir evde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde tabanca, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Erdal (35) ve Hayriye O. (28) çifti ile eve gelen İdris B. (32) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Erdal O, İdris B'yi bacağından tabancayla yaraladı, ardından sopayla darbetti.

İdris B. ise Erdal O'yu yüzünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan İdris B'nin Bilecik'te yaşadığı, Hayriye O. ile gönül ilişkisi yaşadığı, kadının daveti ile Manisa'ya geldiği, kavganın da bundan kaynaklandığı iddia edildi.



Polis, Hayriye O'yu gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.



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