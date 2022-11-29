Manisa'da domuza çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde domuza çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ramazan Kocabaş'ın (42) kullandığı plakasız motosiklet Çeşneli mevkisinde yola çıkan domuza çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından devrildiği yerden çıkarılan Kocabaş, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada domuz telef oldu.

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