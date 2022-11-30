Manisa'da 97 litre sahte rakı ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 97 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.S'nin ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 97 litre sahte rakı ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirdi.

Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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