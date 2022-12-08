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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da sis altında kalan volkan konileri dron ile görüntülendi

AA

Manisa'da sis altında kalan volkan konileri dron ile görüntülendi

MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde sis bulutunun sardığı 12 bin yıllık volkan konileri dron ile görüntülendi.

Kula'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra volkan konilerinin olduğu Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda da etkisini gösterdi.

Kula Divlit Volkan Konisi'nin eteklerini örten sis, üst kısımlarında güzel görüntüler oluşturdu.

Sis altındaki volkan konilerini AA ekibi dron ile görüntüledi.

Jeoparka gezmek için gelenler, doyumsuz manzaranın keyfini çıkardı.

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