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Salon: Muradiye

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 26, Cruz 13, Michalak 4, Morgan 9, Anosike 12, Erdi Gülaslan, Kaspar 2, Tolga Kaan Birer 2, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 5



Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 10, Starks 23, McCullough 12, Ercan Osmani, Olaseni 18, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 4, Yeboah 13, Bora Yaşar, Hakan Sayılı 12, Ege Özçelik, Kılıçarslan Şenkahya

1. Periyot: 22-24

Devre: 38-49

3. Periyot: 49-69







MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-73 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakaya iyi başlayan taraf oldu, Anosike ve Cruz'un etkili oyunuyla 5. dakikaya 14-8 önde girdi. Ev sahibi ekibe McCullough ve Starks'ın sayılarıyla yanıt veren Darüşşafaka, bitimine 3 dakika 13 saniye kala ilk kez öne geçtiği periyodu, 24-22 üstün tamamladı.

Darüşşafaka, Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 15. dakikaya 37-31 önde girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'un sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalışsa da dış atışlarda yüksek isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 49-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ve müsabakanın 25. dakikasını 59-44 önde geçen Darüşşafaka, Yeboah ve Starks ile farkı 20 sayıya kadar çıkararak, periyodu 69-49 önde bitirdi.

Maçın 35. dakikasına 78-59 önde giren Darüşşafaka, Hakan Sayılı ve Yeboah'ın son bölümde ürettiği sayılarla müsabakadan 92-73 galip ayrıldı.



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