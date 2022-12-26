Alaşehir'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakledenlere yönelik çalışma kapsamında Yeni Mahalle Nil Sokak'taki bir eve operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada 30 sentetik ecza ve 0.60 gram esrar bulundu, E.Ö. (55) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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