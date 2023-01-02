Şehit Komiser Süleyman Avşar, memleketi Alaşehir'de anıldı

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MANİSA (AA) - Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 29 Aralık 1993'te teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen Komiser Süleyman Avşar, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Şehit Komiser Süleyman Avşar için Soğuksu Mahallesi'nde düzenlenen programa, şehidin annesi Zehra Avşar, kardeşi Bilgin Avşar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay ve yakınları katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Programın sonunda Öztozlu, şehit annesi Zehra Avşar'a Yasin-i Şerif, tespih ve Türk bayrağının yer aldığı hediyeleri takdim etti.

Anne Avşar, düzenlenen program için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.









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