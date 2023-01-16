Manisalı engelliden "kader ortağı" için 50 bin mavi kapak bağışı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Said Arslan, bedensel engelli bir öğrenciye akülü tekerlekli sandalye sağlanması amacıyla başlatılan mavi kapak toplama kampanyasına 50 bin kapakla destek oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulunda başlatılan kampanyadan haberdar olan Arslan, evinin deposunda biriktirdiği yaklaşık 50 bin mavi kapağın yer aldığı çuvalları Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Arslan AA muhabirine, "kader ortağı" olarak nitelediği engellilerin yaşadığı zorluğu çok iyi anladığını söyledi.

Mavi kapak toplamayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Arslan, "Bu tür kampanyalara ara ara destek veriyorum. Yaklaşık 7 aydır evimin deposunda eşim ile biriktirdiğimiz 50 bin kapağı kampanyada kullanılması için bağışladım. Her bir kapak bir engelli vatandaş için çok önemli. Dileğim, kader ortağım olan öğrenci kardeşimin en kısa sürede akülü sandalyesine ulaşması." ifadelerini kullandı.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz da desteği için Arslan'a teşekkür etti.

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