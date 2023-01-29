Manisa'da uyuşturucu bulunan araçta yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araçta 1 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 1 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan A.Ş. (55), A.A. (40), O.G. (39) ve S.Ç. (53) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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