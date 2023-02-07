Manisa'da üst ve ev aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan, üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 12 sentetik ecza ele geçirilmesi üzerine evinde de yapılan aramada 0,82 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan Y.İ (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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