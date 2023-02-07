Manisa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşaattan düşen inşaat işçisi yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi 4864 Sokak'taki bir inşaatın dış cephe çalışması yapan Azat B. (19), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Azat B'ye ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.​​​​​​​

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