Manisa'da 112'yi gereksiz meşgul eden 70 kişiye para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 70 kişiye toplam 37 bin 377 lira idari para cezası verildi.

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı ilk toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğündeki toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ülker Kabadağ, merkez istatistiklerini anlatan bir sunum yaptı.

Geçen yıl acil çağrı merkezine 1 milyon 548 bin 613 ihbar ulaştığını kaydeden Kabadağ, çağrıların yüzde 57'sine denk gelen 894 bin 617 ihbarın asılsız olduğunu ifade etti.

Kabadağ, geçen yıl 112 Acil Çağrı Hattını gereksiz yere meşgul eden 70 kişiye toplam 37 bin 377 lira idari para cezası verildiğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.