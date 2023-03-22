Manisa’da evinde uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.Y'nin (42) evine operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptığı aramada 0,93 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, Ü.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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