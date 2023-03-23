Demirci'de iftar programı düzenlendi

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MANİSA (AA) - Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen programda 250 kişi bir arada orucunu açtı.



Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde Türk Kızılay Demirci Şubesi ve hayırseverlerin de destek verdiği programda konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede iftar programının geleneksel hale geldiğini söyledi.







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