Manisa'da elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıktığı elektrik trafosunun çatısında yüksek gerilim hattına temas eden 14 yaşındaki çocuk yaralandı.



Şehitler Mahallesi'nde, ailesine ait hayvan damında güvercin besleyen 14 yaşındaki Seyit Ali Kulan, yakınındaki elektrik trafosunun çatısına konan güvercinlerini uçurmak amacıyla önce hayvan damının çatısına çıktı, ardından trafonun üzerine geçti.



Güvercinleri uçurmak için elindeki metal sopayı sallayan Kulan, yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı.



Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince trafonun çatısından indirilen çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Kulan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

