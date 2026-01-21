Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıktığı elektrik trafosunun çatısında yüksek gerilim hattına temas eden 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:48
        Manisa'da elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk yaralandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıktığı elektrik trafosunun çatısında yüksek gerilim hattına temas eden 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Şehitler Mahallesi'nde, ailesine ait hayvan damında güvercin besleyen 14 yaşındaki Seyit Ali Kulan, yakınındaki elektrik trafosunun çatısına konan güvercinlerini uçurmak amacıyla önce hayvan damının çatısına çıktı, ardından trafonun üzerine geçti.

        Güvercinleri uçurmak için elindeki metal sopayı sallayan Kulan, yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince trafonun çatısından indirilen çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Kulan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

