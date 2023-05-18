Kıbrıs Gazisi Bingül, Akhisar'da son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Vefat eden 83 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Rıza Bingül, askeri törenle memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Akhisar'daki Millet Camisinde kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından Bingül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene Bingül'ün yakınlarının yanı sıra Akhisar Kaymakam Vekili Celil Ateşoğlu, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, askeri yetkililer, gaziler, vatandaşlar ve Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Suat Taryan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.